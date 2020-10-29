Баскетбольный «Металлург» в гостях встретится с «Тамбовом»

Обе команды на текущий момент идут без поражений.

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В чемпионате баскетбольной Суперлиги-2 продолжает выступление «Металлург». Команда из Магнитогорска сегодня, 29 октября, встретится с БК «Тамбов».



На счету сегодняшних соперников «Металлурга» четыре очка, столько же и в активе магнитогорской команды. Оба клуба провели в чемпионате две игры и пока идут без поражений. Согласно статистике РФБ, в среднем «Тамбов» набирает 74,5 очка за игру при 39% реализации двухочковых бросков и 37% попаданий из-за трёхочковой дуги. Магнитогорские баскетболисты набирают около 68 баллов, успешно реализуя 40% двухочковых попаданий и 25% трёхочковых бросков.

Лидерами «Металлурга» являются Александр Курбатов и Иван Фищенко. Первый набирает в среднем 13 очков и 9 подборов, на счету второго 1 265 баллов, 7,5 подбора, 3,5 передачи и 0,5 перехвата. У «Тамбова» статистически выделяются Василий Гладышев — 17 очков и 4 передачи, Роман Загретдинов — 11,5 балла и 5,5 подбора, а также Максим Хозяшев — 11 очков, 3,5 подбора, 2 передачи и 3 перехвата.

Встреча «Металлурга» против «Тамбова» состоится сегодня, 29 октября. Магнитогорцы проведут её в гостях. Начало игры — в 21:00 по челябинскому времени.