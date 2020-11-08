«Челбаскет» обыграл соперников из Ростова-на-Дону

Матч завершился со счётом 63:61.

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Челябинская баскетбольная команда «Челбаскет» обыграла ростовских соперников «БАРС-РГЭУ» со счётом 63:61. Напомним, этот матч южноуральские спортсмены провели в гостях.

«Сегодня ни у одной из команд не получалась игра в нападении, однако наши баскетболисты смогли на морально-волевых вырвать победу в гостях! Молодцы, „Челбаскет“!»— сообщили в пресс-службе клуба.

Уже после первой четверти «Челбаскет» обыграл «БАРС-РГЭУ» со счётом 18:15. Вторая четверть завершилась со счётом 27:25, и тоже в пользу челябинских баскетболистов. В третьей четверти «БАРС-РГЭУ» обыграл «Челбаскет» со счётом 41:47, но по итогам четвёртой четверти победителями стали челябинские спортсмены.

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