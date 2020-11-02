«Челбаскет» уступил тамбовским баскетболистам в Суперлиге-2

На итоговый результат повлияла более агрессивная игра челябинских соперников в нападении.

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Накануне челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» сыграл с командой «Тамбов» из одноимённого города в рамках Суперлиги-2. В этот раз одержать победу южноуральским спортсменам не удалось. Однако, по сообщениям пресс-службы клуба, игра была достойной.

Матч, прошедший в Тамбове, завершился со счётом 96:87 в пользу тамбовчан. Первая четверть игры прошла на равных и окончилась со счётом 26:26. Вторая четверть завершилась со счётом 50:47, опять же в пользу тамбовских спортсменов. При этом обе команды показали зрелищный баскетбол. В третьей четверти «Тамбов» вновь обыграл «Челбаскет», счёт — 71:62. И заключительная, четвёртая, четверть завершилась со счётом 96:87.

«В целом во всех аспектах „Челбаскет“ не уступил более опытным соперникам, мы смогли навязать борьбу за щит на обеих сторонах площадки, забрав при этом половину подборов на чужом щите»,— прокомментировали в пресс-службе челябинского клуба.

Лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Логинов: спортсмен набрал 23 очка и 10 подборов. Также более 10 очков набрали Егор Тиканов, Евгений Наговицын, Дмитрий Якунин и Валентин Назаров.

Статистика матча «Тамбов» — «Челбаскет»: (96:87); (26:26; 24:21; 21:15; 25:25).

2-очковые: 59% — 57%;

3-очковые: 48% — 40%;

Штрафные: 76% — 50%;

Подборы: 29 — 37;

Передачи: 24 — 19.