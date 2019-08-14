Южноуральская велогонщица выиграла «золото» чемпионата России

Соревнования по велоспорту-маунтинбайку проходили в Удмуртии.

10 августа в Удмутрии проходил чемпионат России по велоспорту-маунтинбайку. Эльвира Хайруллина из Копейска взяла «золото» соревнований, отличившись в неолимпийской дисциплине «кросс-кантри марафон».

Этот марафон подразумевает гонки на длинные дистанции на горном велосипеде по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками.

Эти соревнования стали самой настоящей проверкой на прочность: 45-километровая трасса была очень сложной и скользкой. В Удмуртии шли дожди, поэтому спортсменки буквально утопали в грязи. На некоторых участках даже приходилось слезать с велосипеда и бегом преодолевать дистанции, так как проехать было невозможно из-за грязи.

«Трасса была сложная и грязная. Ехали все в грязи, она попадала везде. Некоторые даже ехали без защитных очков. Кто-то шутил, что у нас были грязевые ванны, спа-процедуры», — рассказала корреспонденту «Первого областного» Эльвира Хайруллина.

Хайруллина финишировала первой, обойдя на 19 секунд серебряного призера Елену Гоголеву из Самары и на 30 секунд бронзовую медалистку Дарью Рогозину из Кемеровской области.

«Стартовала я далеко, ехала восьмой или девятой. В конце первого круга я догнала трех лидеров, мы ехали вчетвером еще где-то 3 круга. Соперницы все были очень сильные», — отметила Эльвира.

В целом спортсменка отметила, что гонка ей понравилась. И во время соревнований она сделала минимум ошибок.

«Когда выходила на старт, то не ожидала, что выиграю, думала просто буду в призерах. Но во время гонки появилась уверенность. Я поняла, что буду терпеть до последнего, но медаль не отдам», — поделилась Хайруллина.

Отметим, что это вторая золотая медаль чемпионатов страны, завоёванная Эльвирой Хайруллиной в этом году. В июле она победила в гонке кросс-кантри с выбыванием в Кыштыме. Уже завтра, 15 августа она примет участие в еще одном отечественном чемпионате — в многодневной гонке. Эти состязания завершатся 18-го августа.