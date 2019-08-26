Велогонщица из Челябинской области взяла «серебро» на чемпионате России

Состязания по маунтинбайку проходили в Ижевске.

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С 14 по 19 августа в Ижевске проходила многодневная гонка чемпионата России по маунтинбайку. Эльвира Хайруллина из Копейска завоевала на соревнованиях «серебро».

Чемпионат состоял из четырех ежедневных гонок протяженностью от одного до семнадцати километров. Ученица заслуженного тренера России Игоря Ивашина выиграла один этап и дважды финишировала второй. Успеху в абсолютном зачете помешала поломка велосипеда.

«На одном из этапов пришлось попросить у однокомандника велосипед. Но это крайняя мера, ведь ты привыкаешь к своему велосипеду, а на чужом тебе не комфортно. Там другая посадка, другой руль, все другое, потому что сделано под другого человека», — рассказала Эльвира Хайруллина корреспонденту «Первого областного».

В итоге победу по сумме четырех гонок одержала Гузель Ахмадуллина из Москвы. У Эльвиры — «серебро», а «бронзу» получила Анна Миролюбова из Удмуртской Республики.

Напомним, что ранее южноуральская велогонщица выиграла два чемпионата страны. Марафон в столице Удмуртии и гонку с выбыванием в Кыштыме.