Велогонщицы из Копейска завоевали «золото» чемпионата России

Соревнования состоялись в Омске.

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В Омске завершился чемпионат России по велоспорту на треке, который проходил с 25 по 29 сентября.

Соревнования успешно сложились для двух южноуральских спортсменок — Валентины Моловстовой и Анастасии Шарабрининой из СШОР-2 Копейска. Они завоевали «золото» в многодневной гонке «Мэдисон», которая является одним из видов командных велотрековых гонок на выносливость.

Южноуральским велогонщицам удалось выиграть все четыре этапа и заслуженно завоевать золотые медали, обогнав представителей Самары и Омска.