На Южный Урал прибыла сборная России по боксу

Спортсмены отправятся в Златоуст на сборы перед чемпионатом мира по боксу.

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На Южный Урал прибыла сборная России по боксу сегодня, 25 августа. Спортсмены отправятся в Златоуст, где пройдет последний этап подготовки перед чемпионатом мира по боксу, который состоится в Екатеринбурге. Тренироваться в Златоусте боксеры будут до 5 сентября.

«Сильнейшие боксеры страны будут готовиться на базе СК "Металлург" к ответственным стартам. Кроме того, выбрали южноуральский город и представители других команд-участниц ЧМ-2019. Так, в Златоусте сборы в эти же сроки проведут национальные сборные по боксу из Японии, Китая, Израиля и Венесуэлы», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Вместе с командой прибыл олимпийский чемпион Вячеслав Яновский.

«Команда готова, поехали на последний сбор. Они молодцы, веселые, есть настроение, это главное. Для практики наших ребят это будет очень хорошо. Думаю, что выступление будет прекрасное», — прокомментировал для сайта «Первый областной» Вячеслав Яновский.

Отметим, что чемпионат мира-2019 по боксу пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября 2019 года. В чемпионате примут участие 488 спортсменов из 91 страны.

Напомним, что в последний раз чемпионат мира по боксу проходил в России еще в 1989 году.