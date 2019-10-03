Контракт с ММА подписала спортсменка из Челябинска

Это обеспечит ей выход на мировой уровень соревнований.

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Контракт с ведущей американской лигой ММА, которая проводит турниры по женскому смешанному боевому единоборству, подписала челябинская спортсменка Ирина Алексеева. Это подписание открывает перед спортсменкой дорогу на мировой уровень.

Инициатором соглашения выступили именно американские представители, которые восхитились дебютным боем Алексеевой, состоявшемся в марте на турнире в Екатеринбурге, а также яркой победой в мае на вечере единоборств в Челябинске.

«Мне очень радостно внутри. Это мой огромный шаг на пути в UFC, и я хочу туда попасть. Нужно будет побеждать всех. Я готова выйти на бой в любое время дня и ночи. Единоборства — то, чем я живу», — рассказала Ирина Алексеева.

Жить и тренироваться спортсменка будет в Челябинске, а свои бои проводить в США. В настоящее время Ирина оформляет американскую визу и планирует провести первый бой уже в этом году.

Отметим, что Ирина Алексеева стала чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по рукопашному бою, а также чемпионкой планеты и призером чемпионата континента по самбо, медалисткой чемпионата России по дзюдо.