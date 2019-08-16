Южноуральская спортсменка вошла в состав сборной России по боксу

Она выступит на чемпионате Европы в Испании.

Стало известно, что Анастасия Белякова, уроженка Златоуста, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр по боксу, вошла в состав сборной России. Ей предстоит выступить на чемпионате Европы. Отмечается, что 26-летняя спортсменка Южного Урала является одной из претенденток на победу в весовой категории до 60 килограммов.

Состязания сильнейших боксеров-женщин пройдут в городе Алькобендас, Испания с 24 по 31 августа.

На прошлогоднем чемпионате Старого света в Софии, Болгария добыла «серебро», уступив в решающем бою бронзовой медалистке Олимпиады Мире Потконен из Финляндии. Ей же Анастасия проиграла менее двух месяцев назад в полуфинале вторых Европейских игр в Минске. Если жеребьевка снова выведет соперниц на один ринг, Белякова попытается взять реванш.

Добавим, что Анастасия Белякова является чемпионкой мира и Европы 2014 года, победительницей первых Европейских игр и шестикратной чемпионкой.