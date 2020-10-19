Южноуральская спортсменка признана лучшей дзюдоисткой Универсиады-2020

За Дину Гизатулину проголосовали 80,5% человек.

Послушать 00:00

Спортсменка из Кунашака Дина Гизатулина стала лучшей дзюдоисткой Универсиады-2020. Представительница Челябинской области набрала 80,51% голосов в соответствующем опросе. За Дину Гизатулину проголосовали 190 из 236 человек. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера.



«Студентка Уральского государственного университета физической культуры стала победительницей турнира по дзюдо в рамках VII Всероссийской летней Универсиады в Екатеринбурге. Причем не в привычной весовой категории до 70 килограммов, а в более тяжелой — до 78 килограммов. В финальном поединке 20-летняя воспитанница заслуженного тренера России Мориса Юсупова нанесла поражение в дополнительное время более взрослой и опытной сопернице Александре Гималетдиновой из Казани», — подчеркнул пресс-атташе центра Валерий Китченко.

Второе место в опросе заняла представительница санкт-петербургского НГУ имени Лесгафта Евгения Богданова. За неё проголосовали 25 человек. Третье место в опросе досталось представительнице того же вуза Владлене Зерщиковой. Ей свои голоса отдали 13 человек.

Отметим, что подобное звание — не первое для уроженки Челябинской области. Двумя годами ранее Дина Гизатулина стала победительницей конкурса «Лучшая спортсменка IV летней Спартакиады молодежи России». То голосование проходило в два этапа.