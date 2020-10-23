Челябинский дзюдоист стал призером чемпионата России среди инвалидов по зрению

Сергей Николаев завоевал бронзовую медаль на соревнованиях в Раменском.

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Дзюдоист из Челябинска стал бронзовым призёром чемпионата России среди инвалидов по зрению. Сергей Николаев отличился на соревнованиях, проходивших в подмосковном городе Раменское.



21-летний воспитанник школы «Локомотив» взял третье место в весовой категории до 73 килограмм. Как сообщили «Первому областному» в пресс-службе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера, на пути к награде южноуральский спортсмен провёл три поединка.

«В первом поединке он взял верх над Якубом Халиковым из Дагестана. А в полуфинале уступил мастеру спорта международного класса, чемпиону Европы, пятикратному чемпиону страны Василию Кутуеву из Хабаровского края. В поединке за третье место мастер спорта России Сергей Николаев нанес поражение москвичу Исломиддину Баротову»,— рассказал «Первому областному» пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера Валерий Китченко.

Сергей Николаев тренируется под руководством Юрия Ермакова, Владимира Солдаткина и своего отца, Сергея Николаева — старшего. Для челябинского спортсмена эта награда не первая в карьере. Дзюдоист уже становился бронзовым призером Кубка мира, трех чемпионатов России, а также Кубка страны. В планах Сергея Николаева — стать первым в Челябинской области дзюдоистом — участником Паралимпиады.