«Скауты» на своём поле проиграли «Уральским молниям» из Екатеринбурга

Коллектив из Челябинска уступил северным соседям 0:14.

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Челябинская команда по американскому футболу «Скауты» проиграла заключительный матч Высшей лиги Восточно-европейской Суперлиги. Южноуральцы вышли на поле стадиона «Химик» в Копейске против клуба «Уральские Молнии» из Екатеринбурга. Встреча закончилась поражением «Скаутов» — 0:14.



Победу команде из Екатеринбурга принесли два тачдауна, сделанные во второй и четвёртой четверти игры. Сначала принимающий Андрей Протасов поймал пас от квотербека Михаила Сатюкова, а в концовке встречи бегущий Руслан Рахимов на выносе принёс «Уральским Молниям» ещё шесть очков. Затем гости успешно реализовали двухочковую попытку благодаря приёму ресивера Никиты Балуева. «Скаутам» же не удалось набрать очков по ходу встречи.

Эта игра стала заключительной для «Скаутов» в текущем сезоне. Челябинская команда, со статистикой из одной победы и трёх поражений, заняла последнее место в дивизионе «Урал». Первое место досталось команде «Стормбрингерс» из Самары. Отметим, что именно над ними челябинцы одержали победу в предыдущей игре.