Волейболистки УралГУФК стали бронзовыми призёрами Универсиады в Екатеринбурге

Челябинская команда переиграла спортсменок из Омска.

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Волейболистки Челябинска стали бронзовыми призёрами проходящей в Екатеринбурге VII Всероссийской Универсиады. Команда УралГУФК заняла третье место на играх.



В полуфинале соревнований челябинские девушки столкнулись с представительницами екатеринбургского УрГУПС и не смогли пробиться в финал. В итоге 17 октября в матче за бронзу им противостояли волейболистки омского СибГУФК.

«Сложнейшее противостояние завершилось победой челябинских волейболисток со счетом 3:0, благодаря чему челябинские спортсменки завоевали бронзу на Универсиаде»,— рассказали сайту «Первый областной» в управлении физической культуры и спорта Челябинска.

Отметим и выступление на соревнованиях мужской волейбольной команды. Студенты ЮУрГУ замкнули шестёрку сильнейших, также обыграв команду из Омска.