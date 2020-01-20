Южноуралец завоевал «бронзу» чемпионата России по греко-римской борьбе

Предолимпийские соревнования проходили в Новосибирске.

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С 15 по 20 января в Новосибирске проходил чемпионат России по греко-римской борьбе. Эти соревнования являются предварительным этапом подготовки к предстоящим Олимпийским играм в Токио.

На этот турнир съехалось около 312 спортсменов из 50 регионов страны. Челябинскую область представляли пятеро борцов. И один из них, Вааг Маргарян, стал обладателем бронзовой медали.

«В результате упорной борьбы, Вааг Маргарян смог завоевать бронзовую медаль чемпионата России. Южноуральский спортсмен одержал победы в четырех поединках, и лишь в одном поединке уступил олимпийскому чемпиону Давиду Чеквитадзе, который и стал победителем в весовой категории до 87 килограммов», — сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

Помимо спортсменов, южноуральцы также были и в судейском корпусе — Роман Нечаев из Челябинска, Александр Щербаков из Варны и Алексей Папов из Магнитогорска.