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/ Борец из Челябинска стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Борец из Челябинска стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Михаил Костюк победил спортсмена из Франции.
сегодня в 12:05
  |  Спорт
В шведском городе Мальме завершился чемпионат мира по джиу-джитсу. Победителем соревнований в весе до 94 килограмм стал челябинец Михаил Костюк. Всего россиянин провел на турнире 4 поединка.

Подопечный Дмитрия Попова и Альберта Биксандаева провел на чемпионате мира 4 поединка. В первом из них он уверенно победил датчанина Миккела Кайлова, в четвертьфинале сломил сопротивление немца Максимиана Оливера, а в полуфинале словенца Бенджамина Лаха. Наконец, в решающем поединке за золото челябинец в тяжелейшем поединке сумел нанести поражение французу Александру Пересу. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Также российские спортсмены завоевали «бронзу» в командных соревнованиях. Кроме того, золотую медаль в весовой категории 69 килограмм выиграл еще один представитель России, Дмитрий Бешенец.

В соревнованиях участвовали бойцы из 55 стран.

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