Челябинский пятиборец выиграл «бронзу» Спартакиады

В соревнованиях участвовали 160 спортсменов.

В Челябинске состоялась девятая летняя Спартакиада учащихся России по современному пятиборью. В соревнованиях выступили 160 спортсменов в возрасте до 19 лет из 17-ти регионов страны. Они состязались в фехтовании, плавании, беге и стрельбе.

Последние два вида прошли на стадионе имени Елены Елесиной. Обладателем бронзовой награды стал Владимир Заболоцких из Челябинска, он стартовал одиннадцатым.

«Честно говоря, я даже не ожидал. Столько сильных соперников было впереди. Бежалось хорошо, стрелялось вообще отлично», — рассказал Заболоцких.

Была близка к медали и лидер южноуральской сборной Екатерина Галухина. Перед выступлением на стадионе Елесиной наша спортсменка находилась на пятой строке турнира. Чтобы занять призовое место, ей надо было пробежать четыре отрезка по 800 метров и поразить пять мишеней на четырех огневых рубежах лучше ближайших конкуренток. Екатерине удалось обойти лишь одну из них, финишировав четвертой.

«Я довольна собой, это моя личная победа. Первая задача была стрельба, а дальше уже ногами работать, к сожалению, стрельба подвела», — поделилась Екатерина.

В командном зачете сборная Челябинской области стала четвертой. И это лучший результат наших пятиборцев за все время участия в Спартакиадах с 2003 года.

Отметим, что победу в Спартакиаде учащихся одержала команда Москвы, опередившая дружины из Санкт-Петербурга и Нижегородской области. А финалы девятой летней Спартакиады учащихся России завершатся 15 августа. После чего станет известно место Челябинской области в общекомандном зачете среди 22-х регионов страны.