Южноуралец выиграл соревнования по спортивной ходьбе

Состязания проходили в Троицком административном округе Москвы.

Послушать

24 августа в селе Воронцово Троицкого административного округа Москвы проходил «Кубок Вороново» по спортивной ходьбе. Южноуралец Василий Мизинов завоевал на соревнованиях два «золота».

Бронзовый призер чемпионата Европы Василий Мизинов победил в заходе на пять километров, показав второй результат сезона в мире, и в парной эстафете вместе с Надеждой Сергеевой из Московской области.

«Эстафета замечательная. Это новые эмоции. Я лично в первый раз в таком участвую. Отмечу, что трасса стала намного лучше, потому что до этого на одном из отрезков лежал кафель по кругу. Сейчас везде лежит асфальт. Трасса прибавила скорости и стала более удобной», — поделился Василий Мизинов, победитель первенства Европы среди молодежи по спортивной ходьбе.

Отметим, что еще одна южноуральская спортсменка Анастасия Таушканова финишировала третьей в женском заходе на пять километров и в эстафете с земляком Кириллом Шутовым. К слову, Василий Мизинов уже выполнил олимпийский норматив для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.