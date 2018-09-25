/ Всероссийский День ходьбы соберет любителей спорта в Челябинске

Мероприятие является частью международной акции.

В ближайшую субботу, 29 сентября, в Саду Победы Челябинска пройдет Всероссийский День ходьбы. В программе мероприятия забеги на 5 км для юношей, мужчин и женщин. Девушкам предлагается поучаствовать в забеге на 3 км. Также пройдет массовый старт на дистанцию 1,5 км. В этом году в программу в Челябинске впервые включен массовый старт по скандинавской ходьбе на 1,5 км.

Принять участие в Дне ходьбы сможет любой вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог и взрослый, и ребенок. Регистрация участников начнется в 9.00, а церемония торжественного открытия соревнований — в 12.00. — комментируют организаторы.

Всероссийский День ходьбы проводится Олимпийским комитетом России в рамках Программы по развитию массового спорта «Олимпийская страна». Мероприятие также является частью международной акции, которая проходит при поддержке международной ассоциации спорта уже более 20 лет. Ежегодно участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран мира.