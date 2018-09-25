Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.16 -0.09 77.68 -0.4
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:01
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ Всероссийский День ходьбы соберет любителей спорта в Челябинске

Всероссийский День ходьбы соберет любителей спорта в Челябинске

Мероприятие является частью международной акции.
сегодня в 13:34
  |  Спорт

В ближайшую субботу, 29 сентября, в Саду Победы Челябинска пройдет Всероссийский День ходьбы. В программе мероприятия забеги на 5 км для юношей, мужчин и женщин. Девушкам предлагается поучаствовать в забеге на 3 км. Также пройдет массовый старт на дистанцию 1,5 км. В этом году в программу в Челябинске впервые включен массовый старт по скандинавской ходьбе на 1,5 км.

Принять участие в Дне ходьбы сможет любой вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог и взрослый, и ребенок. Регистрация участников начнется в 9.00, а церемония торжественного открытия соревнований — в 12.00. — комментируют организаторы.

Всероссийский День ходьбы проводится Олимпийским комитетом России в рамках Программы по развитию массового спорта «Олимпийская страна». Мероприятие также является частью международной акции, которая проходит при поддержке международной ассоциации спорта уже более 20 лет. Ежегодно участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран мира.

Общество
Жительница Екатеринбурга заблудилась в лесу во время массового забега
27.08.2018
Жительница Екатеринбурга заблудилась в лесу во время массового забега
Спорт
«Забег за облака» состоялся на Таганае
27.08.2018
«Забег за облака» состоялся на Таганае
Общество
Благотворительным забегом и фитнес-конкурсом встретили День железнодорожника. Фото
04.08.2018
Благотворительным забегом и фитнес-конкурсом встретили День железнодорожника. Фото
Общество
Южноуральский пенсионер устроил забег длительностью почти 13 часов
24.07.2018
Южноуральский пенсионер устроил забег длительностью почти 13 часов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Утечка соляной кислоты произошла на вокзале Челябинска
сегодня в 15:03
Утечка соляной кислоты произошла на вокзале Челябинска
Политика
Глава Еткульского района подал в отставку
сегодня в 14:50
Глава Еткульского района подал в отставку
Общество
Девять кандидатов допущены к конкурсу на пост главы Миасса
сегодня в 14:37
Девять кандидатов допущены к конкурсу на пост главы Миасса
Происшествия
Рецидивист приставил нож к горлу продавца в Челябинске. Видео
  
сегодня в 14:29
Рецидивист приставил нож к горлу продавца в Челябинске. Видео
Общество
«В подъезде ночевала, боялась идти домой». Приют для молодых мам откроют в Южноуральске
сегодня в 14:08
«В подъезде ночевала, боялась идти домой». Приют для молодых мам откроют в Южноуральске
Происшествия
«Запинали ногами». Толпа неизвестных избила мужчину на проезжей части в Челябинске. Видео
  
сегодня в 13:50
«Запинали ногами». Толпа неизвестных избила мужчину на проезжей части в Челябинске. Видео
Спорт
Всероссийский День ходьбы соберет любителей спорта в Челябинске
сегодня в 13:34
Всероссийский День ходьбы соберет любителей спорта в Челябинске
Общество
«Подобрал ключи и проник в квартиру». Бывший полицейский ограбил челябинца
сегодня в 12:45
«Подобрал ключи и проник в квартиру». Бывший полицейский ограбил челябинца
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6