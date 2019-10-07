Более двухсот человек спортивно прошлись по Саду Победы в Челябинске

Всероссийский день ходьбы отметили в выходные большим массовым мероприятием.

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Крупное спортивно-массовое мероприятие — Всероссийский день ходьбы состоялся в Челябинске в субботу, 5 октября. В Саду Победы на старт вышли более двухсот участников — профессиональные спортсмены и любители здорового образа жизни.

Всероссийский День ходьбы проводит Олимпийский комитет России, и проходит он при поддержке международной ассоциации спорта для всех во всём мире уже более 20 лет.

В Челябинске сначала были проведены заходы на 3 и 5 километров среди профессиональных спортсменов, а после торжественной церемонии открытия соревнований прошли дистанцию в 1500 метров и любители спорта.

В состязаниях среди женщин на дистанции 5 километров победу одержала мастер спорта международного класса Анастасия Таушканова. Второе и третье места заняли Кристина Мавлетова и Кристина Любушкина соответственно. На аналогичной дистанции среди мужчин не было равных Максиму Краснову. Второе место у Евгения Добрынкина, третье у Кирилла Шутова.

В торжественной церемонии открытия принял участие Министр спорта Челябинской области Леонид Одер, который поздравил всех со Всероссийским днем ходьбы, а также отметил успехи челябинца Василия Мизинова, который завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по легкой атлетике.