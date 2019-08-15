Южноуралец совершает велопробег до Крыма

В путешествии житель Златоуста навещает родных и друзей.

24 июля житель Златоуста Юрий Вечканов начал свое путешествие до Крыма на велосипеде. Такое решение он принял, когда понял, что устал от своей работы и жизни.

«В подобных путешествиях осознаешь себя. Даешь понять себе и людям, что наших возможностей большое количество. Главное — желание. Это открывает новые горизонты. Также новое общение и знакомства. Для меня путешествие — исполнение задумок и детской мечты. Я всегда любил передачи про путешествия», — рассказал Юрий Вечканов.

Путешественник уже проехал более 1500 километров. Он заезжал в Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. До Крыма Юрий доберется уже ближе к концу августа. Там он планирует немного отдохнуть и будет держать путь домой, но уже на поезде.

Редакция «Первого областного» желает Юрию счастливого пути!