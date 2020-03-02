На работу с ветерком: веломост соединит городской бор и северо-запад Челябинска

Проект создадут уже в этом году.

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Очень важный объект появится в Челябинске для всех любителей здорового образа жизни. Уже в этом году начинается проектирование веломоста, который соединит северо-запад города с городским бором.

В 2020 году, помимо проектирования, будет проведён архитектурный конкурс, а также подготовка необходимой документации.

«Мост, который уже давно прорабатывается, соединит северо-запад с городским бором и предоставит возможность людям добираться на работу и в университеты на велосипеде через парк и бор. Это знаковый проект, который сможет реанимировать и встряхнуть город, стать основным началом и заложить вектор дальнейшего развития велодвижения, популярного во многих городах России», — рассказал Александр Егоров, замглавы Челябинска по городской среде.

Работы будут вестись сразу в нескольких направлениях, в том числе, в обе стороны будет продолжена велодорожка, проходящая по Университетской Набережной.

«Прежде всего, мы сделаем удобные и плавные съезды на улицах в центре города, чтобы можно было передвигаться по существующим тротуарам и дорожкам», — отметил Александр Егоров.

Также будет создана сеть современных велопарковок. Их отличие от нынешних будет состоять в том, что закрепить двухколёсный транспорт можно будет за раму, а не за переднее колесо. Это поможет уменьшить количество случаев угонов велосипедов.

Все парковки будут созданы в едином дизайне, на данный момент выбираются места для их возведения. Всего планируется около 50 — 100 объектов.