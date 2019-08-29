Южноуралец пешком дошел до Северного Ледовитого океана

Житель Магнитогорска потратил на это 71 день.

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Кирилл Фронюк, 31-летний житель Магнитогорска, добрался до побережья Северного Ледовитого океана. Путешественник из Челябинской области до своей цели прошел 3 тысячи километров, потратив на это 71 день. Шел в одиночку, но в самом сложном участке потребовалась помощь напарника. Маршрут проходил по территории всего Уральского хребта. За это время мужчина посетил 9 регионов России, 5 природных зон, 4 национальных парка и 2 заповедника.

Во время путешествия Кириллу встречались многочисленные трудности. Например, частые дожди, благодаря которым из ручейка получалось озеро и из-за которых приходилось немного менять запланированный маршрут.

«Ночевал я, в основном, в палатке. Еда у меня была заброшена заранее, заблаговременно в точках, в которых я буду. Либо я еду покупал в населённых пунктах. Конечно, я рассчитывал, сколько мне нужно времени между точками, чтобы пройти, чтобы у меня на это время была еда. Такое большое расстояние через труднодоступные места просто так нельзя взять, собраться, закинуть за плечи рюкзак и пройти», — рассказал Кирилл Фронюк радио «Business FM Челябинск».

Ранее южноуральскому путешественнику отказали в отпуске за свой счет, чтобы осуществить задуманное, так что ему пришлось уволиться с работы ради достижения своей цели. Но по возвращении Кирилла готовы принять обратно на прежнюю должность.

«Он у нас два года назад ходил от Волгограда до Берлина пешком, в тот раз мы пошли ему навстречу, помогали. Мы его ценим как технического специалиста, парень в принципе неплохой, технически грамотный. Мы его возьмём на работу, но он не обращался», — рассказали в компании.

В данный момент Кирилл решает: вернуться обратно или же переехать в другой регион, где ему уже предлагали трудоустройство.