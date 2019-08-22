Южноуралец наловил рыбы на «серебро»

В Тольятти прошли соревнования по ловле рыбы на донную удочку.

19 августа в Тольятти завершился чемпионат России по ловле на донную удочку, на приспособление, с помощью которого можно поймать рыбу на большой глубине. Такой вид рыбалки считается одним из самых действенных.

Иван Лешуков из Челябинской области завоевал на турнире «серебро». В состязаниях участвовали полторы сотни спортсменов из 28 команд, в том числе 19 мастеров спорта, 6 мастеров спорта международного класса, действующие чемпионы страны и мира в данной дисциплине.

Трофеями для спортсменов, в основном, стали бычок и уклейка, реже окунь, плотва, подлещик и чехонь.

Первое место занял Сергей Комаров из Самарской области, вместе со своим уловом весом 4 килограмма 400 граммов. У южноуральца Ивана Лешукова не хватило всего 90 граммов до золота, его улов весил 4 килограмма 310 граммов. А «бронза» досталась Игорю Шишину из Свердловской области с результатом 4 килограмма 120 граммов.

В командном зачёте выиграли москвичи, общий улов которых составил около 17 килограммов. Серебряные и бронзовые призеры из Свердловской и Нижегородской областей поймали 16 и 14 килограммов рыбы соответственно. А семеро участников федерации рыболовного спорта Челябинской области наловили около 11,5 килограммов, расположившись в середине турнирной таблицы.