Южноуральские охотники и рыбаки смогут выгодно путешествовать в Заполярье

В авиакомпании «РусЛайн» появились спецтарифы на перелеты в Нарьян-Мар.

Охотники и рыболовы Южного Урал смогут расширить географию своих увлечений. Для того, чтобы добраться за полярный круг, в город Нарьян-Мар из Челябинска, потребуется всего несколько тысяч рублей. Специальные тарифы появились у авиакомпании «РусЛайн», которая ввела их для охотников и рыболовов.

«Охота и рыбалка входят в число самых популярных видов отдыха в нашей стране, но в то же время охотникам и рыболовам достаточно проблематично путешествовать и открывать для себя новые локации внутри России. Это связано и с высокими тарифами на авиабилеты между российскими городами, и со сложностями с провозом удочек, охотничьих ружей и снаряжения. Имея в своей маршрутной сети несколько популярных направлений для охоты и рыбалки, таких как Уральский регион и Заполярье, мы решили ввести специальные тарифы для охотников и рыболовов и сделать перелет дешевле, а также упростить провоз удочек и охотничьих ружей», — прокомментировал нововведение коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Удочки и охотничьи ружья на борту рейсов «РусЛайн» можно перевозить бесплатно с 1 июня. Один пассажир может взять с собой сверх разрешенной нормы багажа 1 удочку в чехле длиной не более 200 см в сложенном виде или 1 комплект снастей, 1 единицу оружия — не более одного охотничьего ружья в чехле и боеприпасы к нему.



Минимальная стоимость билета без багажа — 1500 рублей, цены на билеты с багажом начинаются от 2000 рублей.

