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/ Рыбаки нашли древний клад в Кунашакском районе

Рыбаки нашли древний клад в Кунашакском районе

14 фигурок идолов выкопали из земли.
сегодня в 13:50
  |  Общество

14 фигурок, относящихся к железному веку, нашли рыбаки Андрей Евдокимов и Максим Щипачев в Кунашакском районе. Еще осенью в земле на территории южноуральской деревни они отыскали бронзовые фигурки птиц, которые передали в музей ЧелГУ. Сегодня мужчин наградят подарками и благодарностью от ректора Дианы Циринг, а в музее вуза открыта выставка, где представлена их находка.

Археологи ЧелГУ отметили, что древнее население Урала и Сибири отводило птицам роль посредника между миром живых и мертвых, а также в переселении душ умерших в иной мир.

Птицеидолы отлиты из бронзы. В экономике иткульцев бронзолитейное и кузнечное дело играли большую роль. Металлурги не испытывали дефицита сырья, так как основная часть поселений располагалась в полосе рудных месторождений. Ассортимент изделий включал не только предметы культа, но и кинжалы, наконечники копий и стрел, кельты, ножи, иглы, котлы, украшения, зеркала и другое. — сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Отметим, что за время археологических исследований на Урале и в Сибири было описано около сотни идолов в виде птиц, их продолжают изучать.

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