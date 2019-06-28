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/ В Челябинской области еще 11 водоемов «подарили» рыболовам-любителям

В Челябинской области еще 11 водоемов «подарили» рыболовам-любителям

Арендатор подтвердил, что на этих озерах нет ограничений.
сегодня в 14:42
  |  Общество

Рыбаков-любителей, столкнувшихся с запретом посидеть на водоеме с удочкой, успокоили. Большинство озер остаются в свободном доступе. Кроме того, многие арендаторы готовы впустить на «свою» территорию рыбаков. Так, Александр Новиков, директор «Кыштымского рыбоводного хозяйства», разрешил доступ сразу к 11 озерам. Он отметил, что, например, на водоемах Курги, Большие Ирдяги, Аргаяш, Малые Ирдяги, Мышты, Большая Акуля, Сарсинги, Акакуль, Шатрово лов рыбы не помешает бизнесу.

Из рыбоводных участков, их у нас в пользовании 11, ограничение было введено на трёх: Касарги, Теренкуль, Яу-Балык — на остальных никаких ограничений нет, любители рыбачат. Ситуация такая: рыбаки, идя на рыбоводный участок, в большинстве случаев прикрываются. «Мы приходим ловить карася и чебака, мы не будем ловить объекты аквакультуры», но когда приезжаешь на водоём, видишь — полные садки карпёнка.— рассказал о ситуации Александр Новиков.

Директор рыбоводного хозяйства встретился с рыболовами по инициативе Общественной палаты и Министерства сельского хозяйства. Подобные переговоры будут проводиться и дальше, но уже с другими арендаторами. Все сделано для того, чтобы урегулировать ситуацию.

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Комментарии

Сергей Булычев
15:32, 28.06.2019
на долго ли?

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