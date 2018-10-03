/ Студент ЮУрГУ взял золото на международных соревнованиях в Анапе

Челябинец отличился в гиревом спорте.

Студенты из спортивного клуба ЮУрГУ «Уральский Сокол» показали высокие результаты в гиревом спорте на физкультурно-спортивном фестивале в Анапе. Камиль Юсупов занял 1-е место в категории до 73 кг, Данила Седин оказался на 4-ом месте, а Анатолий Михайлов — на 5-ом. Спортсмены подготовились к соревнованиям всего за две недели.

Я занимаюсь гиревым спортом профессионально уже 2 года, тренируюсь, готовлюсь ко всем соревнованиям, которые есть. Впечатления от фестиваля положительные, настроение отличное. Очень хорошая организация. И, конечно, хорошо, что здесь есть море и пляж. — рассказал победитель соревнований Камиль Юсупов.

В физкультурно-спортивном фестивале принимают участие студенты российских и белорусских вузов. Соревнования проходят в рамках крупного российско-белорусского проекта — ежегодной Спартакиады Союзного государства для детей и юношества, которая проводится с 2003 года. Главная цель состязаний — укрепление дружбы молодёжи братских народов.

Помимо челябинцев на фестивале выступили студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Бурятия, Адыгея, Коми, Чувашия, Белгородской, Рязанской областей, Ханты-Мансийского Автономного округа и Краснодарского края. Всего было заявлено пять дисциплин: баскетбол 3×3 (девушки), волейбол (юноши), гиревой спорт, дартс и настольный теннис.

5 октября состоится торжественная церемония закрытия соревнований, на которой победителям вручат призы. Перед закрытием южноуральским спортсменам еще предстоит побороться в командной эстафете.