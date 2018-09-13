/ Прыгун с шестом из Челябинска стал победителем соревнований в Австрии

Тимур Моргунов преодолел высоту 5,82 метра.

Челябинский прыгун с шестом Тимур Моргунов одержал победу на международном турнире в австрийском Линце. Спортсмен прыгнул на 5 метров 82 сантиметра. Второе место, с результатом 5,67 метров, занял итальянец Клаудио Стекки, третьим стал норвежец Сондре Гуттормсен, который прыгнул на 5 метров 60 сантиметров. Ранее личный тренер Тимура Моргунова Александр Шалонников рассказал, что соревнования в Линце станут для легкоатлета последними в этом сезоне.

После воскресного выступления на Континентальном кубке в Остраве сезон для Тимура не завершился. Последнее выступление в этом году у него состоится 12 сентября на турнире в Линце. — отметил Александр Шалонников.

Ранее Тимур Моргунов выиграл в финале «Бриллиантовой лиги», а также завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике, где ему покорилась высота в 6 метров. После победы в «Бриллиантовой лиге» россиянин высоко оценил прошедший сезон

Результат фантастический. Мои шесть метров и победа в «Бриллиантовой лиге» одинаково дороги мне, я даже не могу выбрать между чемпионатом Европы в Берлине и победой здесь, на моем первом выступлении в Брюсселе. У меня получился фантастический сезон. — сказал ранее Тимур Моргунов.

Отметим, что соревнования прыгунов с шестом проходили в художественном музее Линца, под зеркальным семиметровым потолком в одном из залов музея.