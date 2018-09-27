/ Копейчанка стала серебряным призером в соревнованиях «Ворлдскиллс»

Татьяна Фатеева участвовала в конкурсе «Навыки мудрых».

Жительница Копейска стала серебряной медалисткой чемпионата рабочих профессий «Ворлдскиллс», которые проходили в Москве. В соревнованиях «Навыки мудрых» приняли участие 130 человек из 28 регионов страны. Копейчанка Татьяна Фатеева стала серебряной призеркой в специальности «Кондитерское дело». Как призналась сама медалистка, для нее награда стала неожиданностью, хотя само участие в конкурсе не вызвало у нее никаких трудностей.

Участие в конкурсе не было для меня трудностью. Волнение да, присутствовало, потому что не хотелось показать себя с какой-то плохой стороны, наоборот, хотелось показать свои умения, навыки, свой опыт, возможности. А награждение было очень волнительным и неожиданным, потому что все участники были сильными, у всех большой опыт в работе, поэтому было очень приятно, что я заняла второе место. — рассказала сайту 1obl.ru Татьяна Фатеева.

Сотрудники копейского филиала Челябинского колледжа индустрии питания и торговли, в котором работает Татьяна Фатеева, высоко ценят навыки кондитера. По словам заместителя по учебной работе колледжа индустрии питания и торговли Татьяны Петрухиной, кулинар постоянно совершенствует себя и свои навыки, при том, что работает в учебном учреждении более 25 лет.

Татьяна Георгиевна Фатеева работает в нашем учреждении более 25 лет. Она постоянно совершенствует свои знания, постоянно интересуется всем новым, творчеством, и все это проявляет в своей работе. В Советские времена, или в эпоху рыночной экономики, она всегда в строю, принимает участие в областных конкурсах профмастерства. Татьяна Георгиевна имеет звание «Мастер золотые руки» за участие в конкурсах, за свой труд, творчество и за то, что передает свои знания и умения ребятам. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель по учебной работе Копейского филиала Челябинского колледжа индустрии питания и торговли Татьяна Петрухина.

Отметим, что «Навыки мудрых» — это новое направление чемпионатов «Ворлдскиллс» для профессионалов старше 50 лет. Соревнования были организованы союзом «Молодые профессионалы» при поддержке Правительства Москвы, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, а также Федеральной службы по труду и занятости «Роструд».