Юрий Гуськов: «После олимпийского серебра Виталия Макарова радовался как ребенок»

Тренер челябинских дзюдоистов по силовой подготовке рассказал, как организован их тренировочный процесс

Бронзовый успех Юрия Степкина на Олимпиаде-2000, победы на чемпионатах мира и Европы Виталия Макарова и Ивана Першина, долгожданное олимпийское золото Мансура Исаева... Эти значимые успехи в истории южноуральского дзюдо связаны с именами самих спортсменов и их тренеров. Но есть и еще один человек, который сыграл важнейшую роль в судьбах этих и многих других талантливых дзюдоистов. Знакомьтесь: Юрий Иванович Гуськов — специалист, который уже более 20 лет работает в Центре спортивной подготовки по дзюдо и отвечает за силовую подготовку атлетов.

«Все спортсмены индивидуальны, к каждому нужен свой подход»

— Юрий Иванович, как вы в дзюдо оказались? В первую очередь я вас знаю как известного в прошлом культуриста, тренера и судью по бодибилдингу.

— Да, культуризм в моей жизни сыграл важнейшую роль. Именно здесь я состоялся как спортсмен, проявил себя как тренер. А в дзюдо я оказался совершенно случайно. В 90-х годах во дворце спорта «Юность» был открыт тренажерный зал. Хороший, с современным оборудованием. Важную роль в его открытии сыграл тогда еще заместитель губернатора Челябинской области Константин Бочкарев. В 1999 году ко мне подошел Александр Миллер, попросил помочь ребятам-дзюдоистам подготовиться к Олимпиаде в Сиднее. Он считал, что Виталику Макарову, Дмитрию Морозову и Юрию Степкину нужна хорошая и профессионально выстроенная силовая подготовка.

А я к тому моменту уже имел опыт работы с боксерами Евгения Вайнштейна, хоккеистами «Трактора», легкоатлетами. И мне стало интересно получить новый опыт в работе с дзюдоистами. Конечно, в тот момент я не думал, что мое сотрудничество с ними будет таким долгосрочным. Тогда мне было интересно применить свои навыки и опыт на практике в работе с представителями единоборств.

— Тренировать силовиков и единоборцев — не одно и то же. Не было опасений, что в работе с дзюдоистами что-то пойдет не так? Все-таки здесь тренировочный процесс строится иначе, сама специфика вида спорта другая.

— Был такой момент. Но дорогу осилит идущий. Нужно разбираться в спорте, понимать специфику каждого вида и то, какие группы мышц нужно задействовать атлетам в тренировочном процессе. У меня эти знания были. Дзюдо — сложный, универсальный вид спорта. И вы не представляете, какой объем нагрузок здесь задействуется, нужно усиленно работать и тренировать разные группы мышц. Собственно, потому я и оказался в этом виде спорта: было одновременно сложно и интересно поработать именно с дзюдоистами — получить новый опыт и знания как специалист.

— Другими словами, вам пригодились базовые знания, которые получили еще в культуризме? Важно было знать досконально строение тела.

— Не совсем так. Есть такое понятие, как направленность нагрузки на определенную группу мышц, то есть подводящие упражнения. Скажем, важнейшим элементом в подготовке дзюдоистов являются броски. Во время исполнения этого элемента у спортсмена задействуются в разном соотношении разные группы мышц. Он технически отрабатывает элемент со своим тренером. Моя же задача заключается в том, чтобы идеально «настроить» его подводящие движения при броске (отведение бедра назад при подхвате, скручивание корпуса в определенной фазе движения и. т. д.), придать им силовую основу. Сделать так, чтобы ребята могли эффективно и рационально использовать свою взрывную силу.

В дзюдо большинство спортсменов пластичные, с ними легче и комфортней работать. Самый яркий пример такого атлета — это Виталий Макаров. Вот уж действительно — человек-резинка! Он с легкостью мог из положения стоя завести ногу вертикально за голову. И во время поединка он такие умопомрачительные вещи делал! Соперники просто не понимали того, как можно во время исполнения броска растягиваться в шпагате и сопровождать элемент, завершая его в конечной фазе ногой. Технически его броски получались очень эффектными и красивыми.

— Но надо учитывать то, что Виталий Макаров — средневес, а там практически все гибкие спортсмены. И сложно требовать такой же гибкости и пластичности от тяжеловеса.

— Верно, каждый человек индивидуален. И нужно рассматривать много различных факторов.

Комментарий

Иван Першин, директор Центра спортивной подготовки по дзюдо:

«Я работаю с Юрием Ивановичем с 2000 года и не понаслышке знаю, что он — человек и профессионал с большой буквы. Юрий Иванович внес существенный вклад в мою подготовку к чемпионату мира, Европы и Олимпийским играм. И очень горжусь, что мне посчастливилось работать с ним как в статусе спортсмена и тренера, так и руководителя. Юрий Иванович принимал участие в физической подготовке таких титулованных спортсменов, как Юрий Степкин, Виталий Макаров, Мансур Исаев и Кирилл Денисов. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Юрия Ивановича за огромный труд, профессионализм и ответственное отношение к работе».

— Почему, на ваш взгляд, не в полной мере себя реализовал Ренат Саидов? Есть мнение, что по своему потенциалу и набору природных качеств он мог добиться большего.

— Да, Ренат одаренный парень — мощный, высокорослый. Возможно, где-то силовой подготовки ему не хватило. У тяжеловесов вообще очень специфическая борьба. Они часто берут за счет собственного веса. Порой тяжей под 160 кг просто с места тяжело сдвинуть, я уже не говорю о том, чтобы их бросить.

— В его категории долгое время лидером был сначала Тамерлан Тменов, затем Александр Михайлин. На мировом татами вне конкуренции француз Тедди Ринер.

— С Тамерланом я познакомился на сборах в Приэльбрусье. Замечательный атлет. Вроде и ростом не велик для тяжа, но технически очень сильный дзюдоист. Ну а Тедди Ринеру природа дала все необходимое для того, чтобы быть великим чемпионом — рост, скорость, технику, физику. Бороться против него очень сложно, он — глыба, которую не сдвинуть с места.

— А если говорить про нашего Мансура Исаева — он за счет чего добивался успеха?

— За счет скорости мышления! Общеизвестный факт, что в дзюдо, как и в других видах спорта, нужно уметь работать головой. Мансур умел читать соперника во время поединка, обманывать его за счет высокой скорости принятия решений. Помимо того, что Исаев технически очень подготовленный дзюдоист, он еще интуитивно чувствовал, как себя вести на татами, опережал соперника на порядок.

«У дзюдоистов как-то по-особенному выражено уважение к людям»

— Многие ли дзюдоисты в работе с вами погружаются в тренировочный процесс — интересуются, для чего и почему вы даете им определенный комплекс упражнений?



— Большинство (около 80%) ребят интересуются. Они задумываются над тем, почему тот или иной элемент им не удается выполнить в партере, какого набора силовых качеств им не хватает. Объясняю и подробно им рассказываю каждый конкретный случай — в какой ситуации и какая группа мышц начинает работать в исполнении какого-либо приема. Каждое движение или упражнение можно разделить на условные зоны. Скажем, при жиме лежа на начальной фазе задействованы мышцы груди. Во время движения штанги вверх проходит так называемая мертвая точка — в этот момент мышцы груди отработали уже на 80%, дальше включается трицепс руки и сопровождающее движение плечо. Так и в дзюдо — во время исполнения того или иного элемента нужно уметь эффективно работать разными группами мышц.

— То есть вам нужно вникать в тренировочный процесс дзюдоистов, знать досконально все технические элементы борьбы? Смотрите за тем, как ваши подопечные выступают на соревнованиях?

— Конечно, смотрю! Но внимательно наблюдаю не за самим поединком, а изучаю биомеханику движений ребят. Стараюсь увидеть их слабые места и то, где они недоработали. Сам спортсмен во время поединка не всегда может понять, где дал слабину. Ему в этот момент не до этого. А еще, если к 2—3 минуте поединка он начинает тяжело дышать, это тревожный знак того, что кардиотренировки не приносят ему желаемого эффекта.

— А может быть и такое, что сам спортсмен где-то схалтурил, не выполнил необходимый объем работ на тренировках.

— Такое тоже может быть. Спортсмен должен быть профессионалом во всем. В этой связи приведу пример того же Виталия Макарова. Как-то на сборах заходим с ним в кафе. Он мне: «Давай по мороженке съедим». Я-то, конечно, не возражаю. Но у меня глаза на лоб полезли, когда он попросил продавца эту мороженку разогреть. А все потому, что боялся простудить горло. Он понимал, что в таком случае весь тренировочный процесс пойдет насмарку.

И еще один случай. На сборах в поселке Терскол жара, к вечеру на улице температура падает до 25—26 градусов. Захожу в номер к Макарову — а там баня! Рядом с кроватью пыхтят два обогревателя. Дышать невозможно! Я ему: «Виталя, ты тут как пельмень в сметане! Ты же сваришься!» А он мне: «Иваныч, у меня все схвачено. Вечером прохладно, не хочу простудиться». У него свой подход ко всему. Уникальный спортсмен! И к тренировкам подходил ответственно. Взял себе за правило всегда делать разминку и растяжку не только до занятия, но и после его окончания. Это его собственная наработка, сам решил, что ему так лучше. Примерно такой же подход был у Ивана Першина. Он глубоко вникал в тренировочный процесс и четко знал, над чем он работает.

— Именно поэтому такие атлеты и становятся успешными чемпионами.

— Да, потому что они требовательны к самому себе. Начиная с вопросов питания и заканчивая культурой поведения. Виталик Макаров, к примеру, сводил к минимуму любой риск получения травмы, простуды или заражения. Даже в столовой пользовался своей салфеточкой, соблюдал гигиену во всем. А на тренировках занимался по ощущениям. Даешь ему задание, а он: «Иваныч, я все — уже наелся, эта группа мышц уже закончилась». То есть он понимал, на что мы работаем, подключал свои ощущения и приходил к выводу, что нужного эффекта мы уже добились — нет смысла дальше работать в этом направлении.

Комментарий

Александр Миллер, заслуженный тренер России

«Уважаемый Юрий Иванович, поздравляю Вас с предъюбилейным днем рождения! Нам всем очень повезло, что в челябинском дзюдо оказался такой профессионал в области силовой подготовки, как Вы. Благодаря нашей совместной плодотворной работе были завоеваны медали самого высокого достоинства от чемпионатов России до Олимпийских игр.

Желаю Вам оставаться таким же позитивным и устремленным к достижению высоких спортивных результатов, здоровья, любви, творчества и благополучия. Неугасаемого оптимизма и успеха в постижении новых рубежей».

— С дзюдоистами вы работаете уже больше 20 лет. Значит, вам комфортно и приятно с ними заниматься. Почему?

— Повторюсь, мне интересно с ними. Я не застаиваюсь на месте, потому что получаю новые знания. Я у них учусь, реализовываюсь. Мне нравится давать им новые упражнения и видеть то, как они приносят желаемый эффект.

— А сами ребята благодарят вас за работу?

— Естественно, причем не всегда для этого нужно находить какие-то слова. Это видно из их отношения ко мне. Я их люблю. Они любят меня. Знаете, у дзюдоистов как-то по-особенному выражено уважение к людям. Почему-то именно здесь, в этом виде спорта, воспитание человека является основой основ.

— У дзюдо же своя философия, в этом его отличие от других единоборств.

— Да, с юных лет ребята впитывают как губка то, чему их учат наставники и сенсеи. И в первую очередь — уважение к старшим, соперникам, партнерам по команде и. т. д.

— У каждого дзюдоиста есть свой личный тренер. У него может быть своя точка зрения на тренировочный процесс, который идет вразрез с вашим пониманием того, над чем нужно работать атлету.

— Да, личный тренер должен быть основным. Моя функция — дополнительная помощь, дать свои рекомендации. И дело тренера — прислушиваться к ним или нет. Это его решение. Но есть один нюанс, который в конечном счете отражается на выступлении спортсмена. Нужно придерживаться цикличности, работать по заранее разработанному плану, чтобы выходить на пик формы к конкретным соревнованиям. Ну и не забывать про восстановительный процесс после ответственных стартов. Любой спортсмен не может выжимать из себя максимум в течение всего календарного года.

«Культурист или дзюдоист? Каждый из них силен по-своему»

— Сила или техника? Какую роль в процентном соотношении они играют в карьере дзюдоиста?

— Тут я вам однозначного ответа не дам, у каждого атлета свои особенности. Скажем, есть дзюдоисты-силовики, а есть технари. То есть ребята в зависимости от своего стиля борьбы делают упор на разных составляющих. Но точно знаю одно: если при весе в 80 кг дзюдоист жмет, к примеру, 100 кг, то каким бы техническим арсеналом он ни обладал, успеха на татами не добьется. В редких случаях за счет отличной «функционалки» он может вытащить поединок, если «задергает» физически мощного соперника.

— Хм, а кто сильней: дзюдоист или культурист?

— А вот вам встречный вопрос: сильней тот, кто 1000 раз подтягивается, или тот, кто ногами жмет 1000 кг? Оба вроде как сильны, но в своем узком аспекте. Так же и здесь — это разные виды спорта и здесь сложно провести какие-то сравнения. Муравей поднимает вес в 100 раз тяжелее себя. Значит, он самый сильный.

— Есть мнение, что бодибилдеры лишь внешне кажутся сильными.

— Да, знаю я этих «диванных экспертов» (улыбается). Но знаю я и Ронни Коулмена, который 20 раз жал тонну! Посмотреть бы на человека, который согласился бы лечь под штангу весом в 1000 кг и смог хотя бы раз ее отжать. Каждый спортсмен, культурист или дзюдоист, силен по-своему. Скажем, у единоборцев очень хорошая взрывная сила, бодибилдеры работают с сумасшедшими весами. И каждый из них в разный период времени может себя проявлять по-разному.

Комментарий

Евгений Шестаков, исполнительный директор Федерации дзюдо Челябинской области:

«Юрий Иванович — специалист очень высокого уровня, профессионал своего дела. Его индивидуальный подход к каждому спортсмену, внимание ко всем деталям тренировочного процесса и постоянный поиск улучшения средств и качества силовой подготовки приводит к самому ожидаемому результату. Мы все его очень ценим и уважаем! В день его рождения хочется пожелать Юрию Ивановичу успехов во всех делах, здоровья, семейного благополучия и покорения новых вершин».

— Бывает так, что смотрите на дзюдоиста и думаете про себя — «Эх, такой культурист пропадает!»?

— Да, сразу ведь видно генетически одаренного человека. Я иногда спрашиваю у ребят — мол, а есть ли желание попробовать себя в бодибилдинге? Они сначала загораются, а потом, поразмыслив, угасают — они не хотят бросать дзюдо, им здесь нравится. Человек должен гореть тем, чем занимается, любить свой вид спорта. В этом плане мне импонируют наши ветераны дзюдо. Они столько лет отдали единоборствам, что уже не могут без него. Они приходят на тренировки, поддерживают форму. Дзюдо стало для них внутренним состоянием души. И оно делает их счастливыми.

— Чувствуется, что дзюдо захватило и вашу душу. А вы заразили своим увлечением семью — супругу и дочек?

— Им нравится дзюдо, но их душа в бодибилдинге и фитнесе. Кстати, младшая дочка, Анастасия, немного занималась дзюдо. Но поздновато она начало это делать — в 16 лет. Получила травму коленного сустава. Впрочем, не она стала главной причиной того, что она ушла из единоборства. Она живет фитнесом. Там сцена, шоу. Я смотрю за ее выступлениями и любуюсь — она там такие элементы исполняет! В том числе силовые — на грани человеческих возможностей.

— А супруга?

— Ее сердце тоже отдано бодибилдингу и фитнесу. Хотя дзюдо интересуется, иногда смотрим вместе с ней поединки наших ребят. В свое время она и на сборах с ними была, со многими известными дзюдоистами познакомилась. А вообще дома у нас весело. Вечерами начинаются дебаты и жаркие дискуссии супруги с дочерью. У каждой свое видение того, как нужно подготовить номер, какое музыкальное сопровождение к нему подобрать и т. д. Если не приходят к общему знаменателю, то бегут ко мне, чтобы я разрешил их спор. Я выслушаю их мнения, выскажу свое, а потом от них слышу: «Папа, ничего ты не понимаешь. Дзюдоистам советы лучше давай» (смеется). А вообще здорово, когда у семьи есть общие спортивные интересы. Они объединяют.

— У вас ведь еще две дочки. А можете вспомнить самый счастливый момент в жизни, помимо их рождения?

— Я никогда не забуду момента, когда моя супруга стала абсолютной чемпионкой России по бодибилдингу в Москве. Там были сильные соперницы, за каждой стоял свой покровитель и протеже. Получилось так, что члены жюри около часа совещались и не могли выбрать победителя. В отличие от других девушек, Юлия все это время стояла на сцене в напряженной свободной позе в ожидании вердикта судей с улыбкой на лице. Я понимал, насколько это сложно физически, и испытывал невероятную гордость за нее.

Что касается дзюдо, то вспоминается 2004 год. Олимпийские игры в Афинах, на которых Виталий Макаров стал серебряным призером. В третьем круге он потянул межреберные мышцы и на полуфинальный поединок выходил с дичайшей болью. Я думал, что это конец. И, сидя за рулем авто, я вдруг слышу новость о том, что Виталик стал серебряным призером Олимпийских игр. Я вне себя от радости, а Юля мне кричит: «На дорогу смотри, руки на руль! Сейчас разобьемся». Мы припарковались, я вышел из машины и стал как дурачок вокруг машины бегать, размахивая руками. Еще долго не мог сдержать свои эмоции. В один миг пронеслись наши долгие четыре года подготовки к Олимпиаде.

Я вообще очень эмоциональный человек. И сейчас радуюсь, как ребенок, каждому успеху наших дзюдоистов. Наверное, потому, что знаю, сколько сил, стараний и терпения они вкладывают в свои победы.

Фото автора и из личного архива Юрия Гуськова