На предстоящем международном турнире «Большой шлем» в Баку выступят российские дзюдоисты, но в нейтральном статусе. В соревнованиях примет участие челябинка Сабина Гилязова. В престижных соревнованиях будут представлены около 400 спортсменов из 60 стран, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо.
Турниры «Большого шлема» являются одними из самых представительных и престижных в календаре соревнований по дзюдо. Победители получат 1000 очков в зачет олимпийской квалификации к Олимпийским играм — 2024 в Париже, серебряные призеры — 700 баллов, бронзовые — 500. До конца 2023 года турнир «Большой шлем» пройдет еще в двух городах — Абу-Даби и Токио.
Ученица заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы Ивана Першина выйдет на татами в пятницу, 22 сентября. Сабина Гилязова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы, призером турниров «Большой шлем» и «Гран-при», была запасной в олимпийской сборной России — 2020.
Напомним, что на прошлом этапе международного турнира «Большой шлем» в Улан-Баторе челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова завоевала серебряную медаль. В финальном поединке в весовой категории 48 кг южноуральская спортсменка уступила японке Хикари Йошиоке.
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