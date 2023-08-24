Центр спортивной подготовки по дзюдо Челябинской области покинул его директор Олег Мухаметзянов. На этой должности он проработал почти четыре года. Информацию о прекращении трудовой деятельности в организации подтвердил сам руководитель ЦСП в телефонном разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства. Имя нового директора бюджетного учреждения пока не объявлено.
«Уважаемый Олег Фаикович! Трудовой коллектив Центра выражает Вам огромную благодарность за бесценный труд и профессионализм. Под Вашим руководством была проделана огромная работа во благо развития южноуральского дзюдо. Желаем Вам здоровья и счастья», — вчера, 23 августа, был размещен пост в соцсетях на официальном аккаунте ЦСП по дзюдо Челябинской области.
Информацию о том, что завершил свою трудовую деятельность в ЦСП, подтвердил в телефонном разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства сам Олег Мухаметзянов. Он поблагодарил руководство Федерации дзюдо Челябинской области и региональный Минспорт за оказанное доверие, а коллектив центра за продуктивную совместную работу.
«Это были насыщенные яркими событиями годы, проведено множество крупных соревнований. Особняком стоит, конечно же, Russian Judo Tour — крупнейший международный турнир. Также была проведена большая работа по техническому оснащению учреждения, он был реорганизован в центр спортивной подготовки. Я получил большой опыт. Надеюсь, он мне поможет на новой должности», — отметил Олег Мухаметзянов.
Отметим, что до прихода в центр олимпийской подготовки по дзюдо Олег Мухаметзянов более пяти лет проработал в качестве первого заместителя министра спорта Челябинской области. Принимал активное участие в организации и проведении в Челябинской области крупнейших международных спортивных соревнований. Среди них — чемпионаты мира по дзюдо и тхэквондо, чемпионат Европы по конькобежному спорту, этапы Кубка мира по фристайлу и сноуборду, чемпионат Росси по фигурному катанию и другие ответственные старты.