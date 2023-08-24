Олег Мухаметзянов покинул пост директора регионального центра спортивной подготовки по дзюдо

Имя нового руководителя еще не объявлено

Центр спортивной подготовки по дзюдо Челябинской области покинул его директор Олег Мухаметзянов. На этой должности он проработал почти четыре года. Информацию о прекращении трудовой деятельности в организации подтвердил сам руководитель ЦСП в телефонном разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства. Имя нового директора бюджетного учреждения пока не объявлено.

«Уважаемый Олег Фаикович! Трудовой коллектив Центра выражает Вам огромную благодарность за бесценный труд и профессионализм. Под Вашим руководством была проделана огромная работа во благо развития южноуральского дзюдо. Желаем Вам здоровья и счастья», — вчера, 23 августа, был размещен пост в соцсетях на официальном аккаунте ЦСП по дзюдо Челябинской области.

Информацию о том, что завершил свою трудовую деятельность в ЦСП, подтвердил в телефонном разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства сам Олег Мухаметзянов. Он поблагодарил руководство Федерации дзюдо Челябинской области и региональный Минспорт за оказанное доверие, а коллектив центра за продуктивную совместную работу.

«Это были насыщенные яркими событиями годы, проведено множество крупных соревнований. Особняком стоит, конечно же, Russian Judo Tour — крупнейший международный турнир. Также была проведена большая работа по техническому оснащению учреждения, он был реорганизован в центр спортивной подготовки. Я получил большой опыт. Надеюсь, он мне поможет на новой должности», — отметил Олег Мухаметзянов.

Отметим, что до прихода в центр олимпийской подготовки по дзюдо Олег Мухаметзянов более пяти лет проработал в качестве первого заместителя министра спорта Челябинской области. Принимал активное участие в организации и проведении в Челябинской области крупнейших международных спортивных соревнований. Среди них — чемпионаты мира по дзюдо и тхэквондо, чемпионат Европы по конькобежному спорту, этапы Кубка мира по фристайлу и сноуборду, чемпионат Росси по фигурному катанию и другие ответственные старты.