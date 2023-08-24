Иван Першин возглавил Центр спортивной подготовки по дзюдо Челябинской области

Известный в прошлом спортсмен, а ныне тренер уже возглавлял ЦОП с 2011 по 2015 год

Сегодня, 24 августа, объявлено имя нового руководителя регионального центра спортивной подготовки по дзюдо. Директором бюджетного учреждения назначен Иван Першин, который на этой должности сменил Олега Мухаметзянова. Известный в прошлом спортсмен, а ныне тренер уже возглавлял Центр олимпийской подготовки Челябинской области в 2011—2015 годах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Иван Першин является одним из самых успешных и титулованных южноуральских дзюдоистов. Бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, участник Олимпийских игр. Завершив спортивную карьеру в 2011 году, он возглавил Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, сменив на этом посту Вячеслава Тутика. На этой должности он проработал до 2015 года, после чего занимался активной тренерской деятельностью.

Самая успешная его подопечная — победительница международных турниров, призер чемпионатов России Сабина Гилязова.

«Для меня большая честь возглавить центр, с которым я, по сути, связан всю свою осознанную жизнь. Приложу все усилия для выполнения поставленных передо мной задач», — отметил Иван Першин.

Напомним, что вчера, 23 августа, стало известно о том, что завершил свою трудовую деятельность в центре спортивной подготовки Олег Мухаметзянов. В качестве директора учреждения он проработал почти четыре года.