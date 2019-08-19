Юный челябинец стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Международные соревнования проходили в Минске.

В Минске (Беларусь) завершилось первенство мира по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 8, 10 и 12 лет. Турнир проходил с 16 по 18 августа. В составе сборной России успешно выступил челябинец Егор Кошулян, ставший победителем соревнований.

В первенстве мира приняли участие 720 юных шахматистов из 36-ти стран. Российская сборная завоевала на этих состязаниях восемь медалей различного достоинства. Один из трофеев высшей пробы добыл для копилки воспитанник челябинской МБУ СШОР № 9 Егор Кошулян.

Вместе с Егором на старт турнира в группе «мальчики до 10 лет» вышли более 200 претендентов на победу. Челябинец, стартовав с седьмой позиции, завоевал 8,5 очков из 9 возможных и уверенно взял «золото».

«Приятно, что в шахматах у нас растет достойная смена, а успех Егора — яркое тому подтверждение. Шахматы на Южном Урале имеют большие традиции. Поздравляю Егора, его родителей и тренера с большой победой и желаю не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым победам и высотам!», — прокомментировал победу юного южноуральца Леонид Одер, исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области.

Столь высокие достижения Егора Кошуляна стали результатом упорных тренировок юного дарования и кропотливого труда его наставника — Евгения Сомкина, для которого это тренерский дебют на мировом уровне.