Южноуралец стал победителем турнира по шахматам

Соревнования проходили в Южно-Сахалинске.

Со 2 по 10 августа в Южно-Сахалинске проходил шестой открытый дальневосточный турнир по классическим шахматам. Соревнование состоялось в стенах Сахалинского областного краеведческого музея.

Участниками турнира были 52 шахматиста. Среди них — два международных гроссмейстера, международный мастер, несколько мастеров Международной шахматной федерации. Они сыграли девять туров по швейцарской системе с контролем времени: 1,5 часа на партию + 30 секунд за каждый ход.

Гроссмейстер из Челябинской области Павел Понкратов второй год подряд стал победителем турнира. Он оказался единственным, кто сумел выиграть первые четыре партии.

«В последнем туре Павел Понкратов играл черными с Русланом Пахомовым из Якутска. После выхода из дебюта черным удалось перехватить инициативу и добиться решающего преимущества. В итоге Понкратов довел партию до победы», — комментируют в РОО «Федерация шахмат Сахалинской области».

Таким образом, Павел Понкратов, набравший восемь очков, второй год подряд стал победителем турнира. А Дмитрий Оболенских, международный мастер из Иркутской области, отставший лишь на пол-очка, занял второе место.