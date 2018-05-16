/ Юные спортсмены пройдут под парусами в Челябинской области

Традиционная регата состоится на Тургояке.

Ежегодная детская парусная регата состоится на озере Тургояк с 4 по 9 июня. В ней традиционно примут участие более сотни спортсменов. На Южный Урал они съедутся с разных регионов России. Состязания пройдут на базе клуба-отеля «Золотой пляж».

Ежегодно регата собирает детей различных возрастов. Для них важен не только спортивный результат. Дети встречают здесь новых друзей, знакомятся с географией нашей страны и достопримечательностями Челябинской области. Помимо соревнований под парусом, в этом году их ждут туристические квесты, познавательные экскурсии, интеллектуальные игры, интересные мастер-классы и, конечно же, встреча с путешественником Фёдором Конюховым. — отметила генеральный директор клуба-отеля «Золотой пляж» Александра Губина.

Посетит регату и сам Федор Конюхов. Ради этого он специально приедет в Миасс. Визит известного путешественника запланирован на 8 июня. В этот день он вручит призерам и победителям медали, изготовленные златоустовскими умельцами. Предполагается, что Федор Конюхов тогда же расскажет о предстоящих планах — одиночном переходе на весельной лодке «АКРОС» вокруг света.