/ Полигон для спортивного ориентирования за полмиллиона открыли в Челябинске

Туристический центр обосновался в поселке Слюдорудник.

На территории Кыштымского городского округа появился современный полигон для спортивного ориентирования. Создать его удалось после получения президентского гранта. Деньги направили на оснащение участка специальными техническими средствами, закуплены 30 современных станций, чипов, компасов, изданы карты трасс.

Наш центр является одним из двух всероссийских центров спортивного ориентирования. В Слюдоруднике очень интересная и разнообразная местность: горы, скалы, карьеры — то, что нужно для ориентировщиков. Мы развиваем все виды ориентирования: велосипедное, лыжное, беговое. Это массовый вид спорта, заявиться на соревнования может любой, нужно только знать карту и уметь обращаться с компасом. Но у нас в области и вообще на Урале до сих пор не было стационарного полигона спортивного ориентирования, где эти навыки можно было бы получить и отработать. Мы заявили свой проект «Ориентирование — гармония мысли и движения» в Фонд президентских грантов и получили его одобрение». — рассказал сайту «Первый областной» директор СТЦ «Провинция», заслуженный тренер РФ Андрей Акимов.

Всего на оснащение полигона направлено 653 тысячи рублей. Больше 500 тысяч — грантовых, а остальные 100 тысяч составили инвестиции спортивно-туристского цвета «Провинция».