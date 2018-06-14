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Спортивные династии приглашают на утреннюю гимнастику

«Наше утро» запускает новую пятничную рубрику.
сегодня в 16:04
  |  Общество

Программа «Наше утро» презентует новую рубрику «Будь лучше каждый день». Теперь по пятницам зрителей будут знакомить со спортивными династиями и просто известными личностями Южного Урала. Герои программы будут проводить утреннюю зарядку вместе с ведущими программы «Наше утро». В первой серии семья заслуженного тренера России, главного тренера сборной страны по кикбоксингу Фаригата Касымова покажет, как нужно держать в тонусе свое тело. Авторы рубрики утверждают, что семейная зарядка достаточно проста и выполнить упражнения сможет каждый.

Мы считаем, что нужно популяризировать здоровый образ жизни. И когда зрители видят знаменитых людей, которые занимаются спортом, и на которых им хочется быть похожими, которые могут стать примером, они будут повторять за ними какие-то движения. К тому же, сейчас активно пропагандируют ГТО. Поэтому, мне кажется, что вот так упражняясь дома, можно привести себя в форму, а потом и значок ГТО получить. — комментирует шеф-редактор программы «Наше утро» Артур Ишпулатов.

Первый выпуск рубрики «Будь лучше каждый день» смотрите уже 22 июня в программе «Наше утро» с 7 до 9 утра на ОТВ.

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