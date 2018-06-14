/ Спортивные династии приглашают на утреннюю гимнастику

«Наше утро» запускает новую пятничную рубрику.

Программа «Наше утро» презентует новую рубрику «Будь лучше каждый день». Теперь по пятницам зрителей будут знакомить со спортивными династиями и просто известными личностями Южного Урала. Герои программы будут проводить утреннюю зарядку вместе с ведущими программы «Наше утро». В первой серии семья заслуженного тренера России, главного тренера сборной страны по кикбоксингу Фаригата Касымова покажет, как нужно держать в тонусе свое тело. Авторы рубрики утверждают, что семейная зарядка достаточно проста и выполнить упражнения сможет каждый.

Мы считаем, что нужно популяризировать здоровый образ жизни. И когда зрители видят знаменитых людей, которые занимаются спортом, и на которых им хочется быть похожими, которые могут стать примером, они будут повторять за ними какие-то движения. К тому же, сейчас активно пропагандируют ГТО. Поэтому, мне кажется, что вот так упражняясь дома, можно привести себя в форму, а потом и значок ГТО получить. — комментирует шеф-редактор программы «Наше утро» Артур Ишпулатов.

Первый выпуск рубрики «Будь лучше каждый день» смотрите уже 22 июня в программе «Наше утро» с 7 до 9 утра на ОТВ.