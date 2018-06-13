/ Анастасия Белякова одолела троих соперниц на Чемпионате Европы по боксу

Южноуралская спортсменка завоевала «серебро» турнира.

Накануне в столице Болгарии спортсменка из Златоуста поднялась на пьедестал Чемпионата Европы по боксу. Анастасия Белякова провела в Софии четыре боя в весе до 60 килограмм. Ей удалось одолеть троих соперниц — датчанку Дитте Фростхолм (5:0), Аллу Яршевич из Беларуси (3:2) и болгарку Деницу Йорданову (5:0). В решающем бое Белякова уступила.

Это первое поражение 25-летней Анастасии Беляковой после серьезной травмы локтя, полученной в полуфинальном бою на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. — рассказал сайту «Первый областной» пресс-атташе федерация бокса Челябинской области Валерий Китченко.

Отметим, что Анастасия Белякова оказалась самой титулованной спортсменкой в нынешнем составе сборной России. Девушка является обладателем «бронзы» Олимпиады, победительницей первых Европейских игр, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой континента.