Юные футболисты Челябинска завершили гостевую серию матчей в чемпионате ЮФЛ

В поединках со сверстниками из ФК «Уфа» они одержали одну победу

Завершили свою гостевую серию матчей в первенстве Юношеской футбольной лиги команды трех возрастов из «Челябинск-ОСШ». В четвертом туре они сыграли три поединка со сверстниками из ФК «Уфа», выиграв в одном из них. В ближайшую субботу, 25 мая, наши команды откроют сезон ЮФЛ в Челябинске, сообщает ОГАУ ОСШ по футболу.

Открывали игровой день ребята 2009 года рождения. Пропустив по голу в каждом из таймов, подопечные Андрея Львовски и Александра Кечина потерпели третье поражение в сезоне. После четырех проведенных выездных матчей в их активе три балла. В промежуточной турнирной таблице чемпионата коллектив расположился на девятой строчке.

Юноши 2008 года рождения добились непростой победы со счетом 3:2. Илья Вершинин, Кирилл Александров и Евгений Колосов отметились в протоколе матча забитыми мячами. Для команды Евгения Царькова и Алексея Ананьева этот успех стал уже третьим в сезоне. Ребята занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата, уступая лишь «Мордовии», академии Нижнего Новгорода и «Крыльям Советов».

В заключительном матче игрового дня наши «старшаки» 2007 года рождения уступили своим соперникам с минимальным счетом — 0:1, пропустив единственный мяч после розыгрыша стандартного положения. Таким образом, у команды Константина Маляренко и Сергея Киреева нейтральный показатель побед и поражений — 2/2.

Футбол. Юношеская футбольная лига. Дивизион «Приволжье». 4-й тур.

Приволжье-3 (юноши 2009 г. р.). ФК «Уфа» — «Челябинск-ОСШ» — 2:0.

Приволжье-2 (юноши 2008 г. р.). ФК «Уфа» — «Челябинск-ОСШ» — 2:3.

Приволжье-1 (юноши 2007 г. р.). ФК «Уфа» — «Челябинск-ОСШ» — 1:0.

Свои первые домашние матчи команды Регионального центра подготовки РФС проведут 25 мая на стадионе «Центральный» против сверстников из Казани.