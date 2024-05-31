Челябинские футбольные команды одержали три победы в первенстве ЮФЛ

Ребята выиграли домашние поединки над соперниками из Казани

В первенстве Юношеской футбольной лиги сыграли первый домашний тур сезона-2024 команды «Челябинск-ОСШ». Три наших коллектива (ребята 2007, 2008 и 2009 годов рождения) одержали синхронные победы над сверстниками из Казани, сообщает пресс-служба Областной спортивной школы Челябинска.

В первенстве ЮФЛ-Приволжье команды трех возрастов «Челябинск-ОСШ» принимали соперников из клуба «Трудовые резервы» (Казань). Ребята 2009 года рождения (тренеры Андрей Львовски и Александр Кечин) уверенно победили сверстников со счетом 2:0.

Игра юношей 2008 года рождения получилась равной и боевой. Подопечные Евгения Царькова и Алексея Ананьева вырвали победу благодаря великолепному удару Евгения Колосова в концовке встречи — 2:1. Интересно, что при ничейном счете хозяева поля остались в меньшинстве.

В матче старших команд 2007 года рождения (тренеры Константин Маляренко и Сергей Киреев) быстрый гол Тихона Орлова задал тон всему противостоянию. Уверенно контролируя ход матча, челябинцы во втором тайме забили еще один мяч и довели дело до уверенной победы — 2:0.

Футбол. Юношеская футбольная лига. Дивизион «Приволжье». 5-й тур

Приволжье-3 (юноши 2009 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Трудовые резервы» (Казань) — 2:0.

Приволжье-2 (юноши 2008 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Трудовые резервы» (Казань) — 2:1.

Приволжье-1 (юноши 2007 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Трудовые резервы» (Казань) — 2:0.

Все наши команды после пяти сыгранных матчей вошли в десятку сильнейших в турнирной таблице в своих возрастных группах. При этом юноши 2008 года рождения занимают третью строчку в дивизионе Приволжье-2, а юноши 2009 года рождения расположились на 5-м месте в Приволжье-3.

В следующем туре, который состоится 1 июня, челябинские футболисты сразятся со сверстниками из академии «Пари-НН» в Нижнем Новгороде.