Футболистки из Челябинска вышли в 1/8 финала Кубка России

Соперником команды «Челябинск‑ОСШ» станет московский «Локомотив»

Футболистки из челябинской областной спортивной школы успешно стартовали в новом сезоне, выиграв у соперниц из Уфы в 1/16 Кубка России. Уступая по ходу матча, девушки из команды «Челябинск-ОСШ» проявили характер и выиграли со счетом 5:3. В следующей стадии турнира нашим девчатам предстоит сыграть с московским «Локомотивом», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок между футболистками ФК «Уфа» и «Челябинск-ОСШ» получился непростым для обеих команд. Хозяева поля открыли счет в матче, однако еще до перерыва подопечные Натальи Кузьминой и Ивана Гайдамака, забив три безответных мяча, вышли вперед.

«Девочки проявили волю и характер, смогли переломить ход матча. Во втором тайме сыграли по счету, старались ловить соперника на контратаках. И, считаю, заслуженно победили. Благодарю их за самоотдачу и волю к победе. Впереди нас ждет очень непростой поединок», — отметила тренер женской команды «Челябинск-ОСШ» Наталья Кузьмина.

Отметим, что здорово проявила себя в игре с уфимками Виктория Ланг. Она забила четыре гола, став героиней матча. Уже известен следующий соперник челябинок — в 1/8 финала Кубка России им предстоит сыграть с одним из сильнейших клубов страны московским «Локомотивом». В чемпионате Суперлиги столичная команда занимает на текущий момент 4‑ю позицию.