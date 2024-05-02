Челябинские футбольные команды одержали три победы в чемпионате ЮФЛ

Юноши выиграли все свои поединки во втором туре у нижнекамского «Нефтехимика»

Три команды «Челябинск-ОСШ» одержали синхронные победы во втором туре чемпионата Юношеской футбольной лиги. Команды юношей до 16, 17 и 18 лет выиграли поединки у своих сверстников из нижнекамского «Нефтехимика». Южноуральские футболисты возглавили турнирные таблицы первенства, сообщает ОГАУ ОСШ.

В текущем сезоне чемпионата ЮФЛ в дивизионе «Приволжье» выступают не две (как это было в сезоне-2023), а три команды «Челябинск-ОСШ». Помимо юношей 2007 и 2008 годов рождения, взяли старт в турнире и младшие ребята 2009 года рождения.

Вчера, 1 мая, они провели свои поединки против сверстников из нижнекамского «Нефтехимика» и во всех одержали победы. Так, в дивизионе «Приволжье-1» (U18) челябинцы выиграли со счетом 2:0. Причем оба гола у победителей забил Тихон Орлов. Отметим, что в стартовом туре подопечные Константина Маляренко уступили ижевскому «Зениту» со счетом 1:2.

Две победы на старте турнира в дивизионе «Приволжье-2» среди юношеских команд не старше 17 лет одержали подопечные Евгения Царькова. Ребята 2008 года рождения сначала выиграли у ижевского «Зенита» (2:1), а затем у «Нефтехимика» (3:1). С двумя победами ребята возглавили турнирную таблицу.

Наконец, достойно дебютировали в турнире и ребята младшей возрастной группы. В дивизионе «Приволжье-3» челябинцы уступили в стартовом туре «Зениту» (1:2), но взяли три очка у «Нефтехимика» (2:0). Главным тренером этой команды является Андрей Львовски.

Юношеская футбольная лига. Результаты выступлений команд «Челябинск-ОСШ»:

Приволжье-1 (U18)

28 апреля. «Зенит» (Ижевск) — «Челябинск-ОСШ» — 2:1.

1 мая. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Челябинск-ОСШ» — 0:2.

Приволжье-2 (U17)

27 апреля. «Зенит» (Ижевск) — «Челябинск-ОСШ» — 1:2.

1 мая. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Челябинск-ОСШ» — 1:3.

Приволжье-3 (U16)

28 апреля. «Зенит» (Ижевск) — «Челябинск-ОСШ» — 2:1.

1 мая. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Челябинск-ОСШ» — 0:2.





Видео: Вот так красиво Тихон Орлов открывает счет в матче с «Нефтехимиком»

Отметим, что в каждой возрастной группе Юношеской футбольной лиги в дивизионе «Приволжье» представлены 12 команд. Впервые к турниру были подключены команды 2009 года рождения.