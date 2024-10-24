Юные челябинские гимнасты стали призерами всероссийского турнира в Тюмени

Спортсмены отличились на «Кубке чемпиона мира Ивана Стретовича»

В Тюмени подвели итоги всероссийских соревнований по спортивной гимнастике «Кубок чемпиона мира Ивана Стретовича». В них выступили более 400 юных гимнастов из разных уголков страны. Спортсмены боролись за звание сильнейших по программе юношеских разрядов. Достойно представили на турнире Челябинскую область гимнасты из СШОР‑4, среди которых отличились Екатерина Капишникова и Стас Пашнин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования в честь серебряного призера чемпионата мира Ивана Стретовича прошли в Тюмени впервые. В них приняли участие гимнасты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга и Челябинска.

Южноуральскую команду представляли воспитанники СШОР № 4 и детской академии «СпортДжим». Для многих ребят это были первые по-настоящему серьезные соревнования. Но они не растерялись, завоевали более 30 наград различного достоинства. Больше других отличились Екатерина Капишникова (золото, серебро и две бронзы) и Стас Пашнин (4 бронзы).

Отметим, что российский гимнаст Иван Стретович в 2022 году приезжал в Челябинск и давал мастер-класс юным спортсменам. Теперь настал черед им продемонстрировать свое мастерство титулованному атлету. Напомним, что в эти выходные, 26 октября, отмечается Всероссийский день гимнаста.

Автор: Лилия Полякова