В Челябинске пройдет отборочный этап фестиваля «Лига гимнастики»

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Урала

Челябинск станет площадкой для проведения отборочного этапа Всероссийского фестиваля «Лига гимнастики». С 16 по 17 ноября в южноуральской столице соберутся сильнейшие спортсмены Урала. Они выступят в многоборье и командных соревнованиях, а лучшие из лучших отправятся затем на финал турнира в Москву, сообщает Федерация спортивной гимнастики Челябинской области.

Точный состав участников еще неизвестен, но планируется, что в отборочном этапе «Лиги гимнастики» в Челябинске выступят более 160 спортсменов. В программе соревнований личное и командное первенство. Участникам предстоит побороться за путевки на финал фестиваля, который пройдет в Москве.

Состязания пройдут в челябинской СШОР-4 (Свердловский проспект, 84а/1). Вход свободный. Организаторами турнира выступят Федерация спортивной гимнастики России совместно с региональной и городской федерациями спортивной гимнастики, а также при содействии Фонда поддержки спорта.