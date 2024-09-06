В Миассе юная гимнастка поставила международный рекорд

Марии Колоколовой всего 11 лет

Юная гимнастка Ксения Колоколова, которой исполнилось всего 11 лет, вошла в Книгу рекордов России с международным рекордом по гибкости.

Чтобы достичь такой безупречной гибкости тела, Ксения Колоколова тренировалась по 5-6 дней в неделю.

«Сначала мы на полу стояли, она пробовала так достать с пола цветок. Понятно, что не с первого раза получилось. Тут мама Ксении предложила попробовать поставить рекорд. Подумали, что почему бы и нет», — говорит тренер по гимнастике Мария Корлыханова.

Заявку на установление международного рекорда оформили быстро, нужно было предоставить видео в качестве подтверждения. В описании рекорда указано, сто Ксении удалось прогнуться в спине на 41 сантиметр ниже уровня стоп.