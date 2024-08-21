Юные челябинские футболисты сразились с клубом «Мордовия» в первенстве ЮФЛ

Три наши команды поделили очки с соперниками из Саранска

В первенстве Юношеской футбольной лиги продолжают достойно выступать три команды «Челябинск-ОСШ». В 14-м туре они сразились с соперниками из Саранска. Итог: победа, ничья и поражение. Очередной свой матч выиграли «старшие» ребята 2007 года рождения. Они продолжают сохранять место в тройке сильнейших в своей возрастной группе, сообщает ОГАУ ОСШ по футболу.

Начался игровой день с противостояния «младших» ребят. Здесь команды 2009 года рождения (ребята до 16 лет) завершили свой поединок ничьей, так и не сумев поразить ворота друг друга, — 0:0. Отметим, что по итогам тура голкипер челябинцев Тимофей Шляхтиченко был признан лучшим вратарем.

Противостояние юношей 2008 года рождения посетил министр спорта Челябинской области Александр Гриб, который обратился к участникам с приветственным словом, открыл матч первым символическим ударом по мячу, а также в честь Дня физкультурника наградил почетными грамотами Минспорта сотрудников и тренеров областной спортшколы по футболу. К сожалению, на футбольном поле челябинским ребятам выиграть не удалось — 0:2.

Завершал игровой день матч ребят 2007 года рождения. Челябинская команда уверенно победила сверстников из Саранска — 4:1. Дублем отметился Артем Игнатьев, по голу на свой счет записали Марк Каптинар (с пенальти) и Кирилл Винокуров. Наша команда продолжает идти в группе лидеров в своей возрастной категории.

Футбол. ЮФЛ-Приволжье. 14-й тур. Результаты:

Приволжье-3 (2009 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Мордовия» — 0:0.

Приволжье-2 (2008 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Нефтехимик» — 0:2.

Приволжье-1 (2007 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Нефтехимик» — 4:1.

Свои следующие поединки команды «Челябинск-ОСШ» в первенстве ЮФЛ-Приволжье проведут в ближайший четверг, 22 августа. В гости на стадион «Центральный» пожалуют юношеские команды из Уфы. Начало матчей в 10:00 (2009 г. р.), 12:30 (2008 г. р.) и 15:00 (2007 г. р.). Вход свободный.

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