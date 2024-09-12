Челябинские футбольные команды выиграли матчи у соперников из «Пари‑НН» в ЮФЛ

А Никита Плотников забил гол-красавец в матче среди ребят до 17 лет

Две победы одержали команды «Челябинск-ОСШ» в 17‑м туре первенства Юношеской футбольной лиги. Они выиграли свои поединки у сверстников из Нижнего Новгорода в дивизионе «ЮФЛ-Приволжье». Ребята старшей возрастной группы (до 17 лет) поднялись на второе место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В 17-м туре ЮФЛ челябинцам противостоял один из лидеров турнира по всем трем возрастам — «Академия Пари-НН» из Нижнего Новгорода, представляющая клуб РПЛ.

Юноши 2009 года рождения дали настоящий бой соперникам: после первого тайма при достаточно качественной игре на табло горел счет 1:0 в пользу хозяев поля. После подачи Матвея Миркина неотразимо пробил головой Максим Плешаков. К сожалению, второй тайм у подопечных Андрея Львовски не задался. Нижегородцы воспользовались удалением в рядах южноуральцев и уверенно довели матч до победы. 3:1 — не в нашу пользу.

Команда 2008 года в сверхэмоциональном поединке в непростом поединке вырвала победу у волжан. Настоящий шедевр удался Егору Виденееву, пушечным ударом из-за пределов штрафной вонзившему футбольный снаряд в сетку. После перерыва Артем Кириченко развил преимущество, отправив мяч в верхний угол ворот. Нижегородцы в попытках отыграться бросили все силы в атаку, но отыграть удалось только один мяч. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Челябинск-ОСШ» — 2:1.

Настоящую голевую феерию подарила игра старших команд, в которой зрители увидели суммарно 8 забитых мячей на любой вкус. Отрадно, что пять из них — на счету «Челябинск-ОСШ». Дублем отметился Даниил Букреев, еще по разу отличились Кирилл Варламов и Марк Каптинар.

Гол-красавец оформил Никита Плотников — его кинжальный выстрел в «девятку» вошел в число претендентов на лучший гол месяца в турнире. Итоговый счет — 5:3. Подопечные Константина Маляренко и Сергея Киреева продолжают чемпионскую гонку и на текущий момент занимают вторую строчку в турнирной таблице.

Юношеская футбольная лига. 17-й тур. Результаты:

Приволжье-3 (2009 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Академия Пари-НН» — 1:3.

Приволжье-2 (2008 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Академия Пари-НН» — 2:1.

Приволжье-1 (2007 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Академия Пари-НН» — 5:3.

В следующем, 18-м туре челябинские команды проведут три гостевых поединка — 15 сентября им предстоит сыграть в Перми со сверстниками из «Амкара».