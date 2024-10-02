Челябинские футбольные команды одержали очередные победы в первенстве ЮФЛ

Ребята трех возрастных групп успешно сыграли со сверстниками из Набережных Челнов

Близится к развязке сезон в первенстве Юношеской футбольной лиги. В дивизионе «Приволжье» наиболее ярко и успешно выступают ребята старшей возрастной группы команды «Челябинск-ОСШ». Накануне они одержали очередную победу над сверстниками из Набережных Челнов и поднялись на второе место в турнирной таблице. Они сохраняют хорошие шансы стать призерами первенства, сообщает ОГАУ ОСШ по футболу.

В рамках 20-го игрового дня в дивизионе «ЮФЛ-Приволжье» челябинские футболисты гостили в Набережных Челнах, где им противостояли сверстники из «КАМАЗа». Юноши 2009 года рождения с хозяевами поля разошлись миром — 0:0. Команда 2008 г. р., уступая за пять минут до финального свистка 0:1, вырвала победу со счетом 2:1. Старшая команда 2007 г. р., проигрывая 0:1 и 1:2, проявила характер и одержала волевую победу — 4:2. Авторами мячей стали Артем Игнатьев, Тихон Орлов, Никита Плотников и Марк Каптинар.

Первенство Юношеской футбольной лиги. Дивизион «Приволжье».

«Приволжье-3» (юноши 2009 г. р.). «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Челябинск-ОСШ» — 0:0.

«Приволжье-2» (юноши 2008 г. р.). «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Челябинск-ОСШ» — 1:2.

«Приволжье-2» (юноши 2007 г. р.). «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Челябинск-ОСШ» — 2:4.

За два тура до финиша старшие юноши поднимаются на вторую строчку турнирной таблицы. Догнать лидера, самарские «Крылья Советов», они уже не смогут: отрыв от первого места — восемь очков. Зато ребята могут сохранить вторую строчку и стать по итогам сезона призерами соревнований. Им осталось провести два матча.

Свой следующий поединок команды «Челябинск-ОСШ» проведут против академии ФК «Оренбург». Матчи состоятся на Центральном стадионе «Челябинск» в понедельник, 7 октября.