Футбольные команды «Челябинск‑ОСШ» вышли победителями в матчах с «Нефтехимиком»

В первенстве ЮФЛ они выиграли два матча и потерпели одно поражение

В первенстве Юношеской футбольной лиги в очередном туре три матча провели команды из челябинской областной спортивной школы. Их соперниками стали сверстники из нижнекамского «Нефтехимика». Южноуральцы в двух поединках праздновали успех, а в одном из матчей потерпели поражение, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Юношеская команда 2009 года рождения одержала волевую победу. Проигрывая после первого тайма 0:1, во второй половине встречи, благодаря точным ударам Никиты Бородина и Сергея Агеева, подопечные Андрея Львовски добывают долгожданные три очка. Это их первая победа после четырех поражений кряду.

Не смогли порадовать ребята 2008 г. р., довольно неожиданно уступив сверстникам из Нижнекамска со счетом 0:3. Они продолжают оставаться в середине турнирной таблицы среди команд не старше 17 лет.

Зато старшая команда 2007 г. р. не оставила никаких шансов оппонентам — 4:1. Дубль на свой счет записал Кирилл Винокуров, еще по разу отличились Данил Шагеев и Даниил Букреев. В турнире среди юношей не старше 18 лет команда «Челябинск‑ОСШ» уверенно держится в тройке лидеров. Возглавляет турнирную таблицу академия самарских «Крыльев Советов», на 3 балла от нее отстают челябинцы и пермяки.

Футбол. ЮФЛ-Приволжье. 13-й тур. Результаты:

Приволжье-3 (2009 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Нефтехимик» — 2:1.

Приволжье-2 (2008 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Нефтехимик» — 0:3.

Приволжье-1 (2007 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Нефтехимик» — 4:1.

Свои следующие поединки в ЮФЛ-Приволжье челябинские футболисты проведут в ближайший четверг, 15 августа. В гости на стадион «Центральный» пожалует «Мордовия» из Саранска. Начало матчей — в 13:30 (2009 г. р.), 16:00 (2008 г. р.) и 18:30 (2007 г. р.).